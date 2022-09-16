ОСТАННІ НОВИНИ

На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень

Ольга Денисяка

|

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявляє, що на території Харківської області було десять місць, де окупанти катували українців, передає Інтерфакс-Україна.

Клименко розповів, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

«На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні – в Балаклії», – сказав Клименко.

Він зазначив, що одна з них була на території Балаклійського відділу поліції.

Зазначимо, що напередодні на кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад 460 нових поховань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал