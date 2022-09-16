На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявляє, що на території Харківської області було десять місць, де окупанти катували українців, передає Інтерфакс-Україна.

Клименко розповів, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

«На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катувалень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні – в Балаклії», – сказав Клименко.

Він зазначив, що одна з них була на території Балаклійського відділу поліції.

Зазначимо, що напередодні на кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад 460 нових поховань.

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