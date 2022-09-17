Поміж масових поховань в Ізюмі знайшли цілу родину

Серед масових поховань у деокупованому Ізюмі виявили могили цілої родини: подружжя, 6-річної доньки та їхніх батьків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

На околиці Ізюма, де після деокупації виявили сотні масових поховань, знайшли могили цілої родини.

«Це молода сім’я… Батько 1988 року народження, дружина – 1991 року, їхня маленька донечка 2016 року народження та їхні батьки», – розповів Дмитро Лубінець.

Правоохоронці зафіксували свідчення людей про те, що всі вони загинули внаслідок авіаудару, який здійснили російські військові літаки. За словами Лубінця, таких випадків в Ізюмі є «дуже багато».

Також Уповноважений з прав людини звернув увагу на братську могилу майже з двома десятками військових ЗСУ. Під час ексгумації та їхніх тілах виявили кульові поранення, а руки бійців були зв’язані позаду. Найвірогідніше, що вони були полоненими. Поліція вважає, що українських захисників спочатку катували, а потім стратили.

«Це геноцид української нації. Це вбивства наших дітей, наших жінок, наших чоловіків і це – цивільне населення», – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, про братську могилу біля Ізюма, де захоронено до 25 українських військових, стало відомо 15 вересня. Загалом за час російської окупації на місцевому цвинтарі з’явилося понад чотири сотні нових поховань, більшість із них має лише номери на саморобних дерев’яних хрестах.

16 вересня на місці провели першу ексгумацію вбитих українців, серед них були діти та семеро іноземців – громадян Шрі-Ланки, які були студентами медичного коледжу. На тілах людей зафіксували сліди тортур. За даними Нацполіції, у перший день ексгумації слідчі розкопали із братської могили тіл 17 військових ЗСУ, а також 22 загиблих цивільних. Загалом на кладовищі нарахували наразі близько 445 поховань, які окупанти почали робити ще з березня.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вже відзначив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Після виявлених масових поховань в Ізюм захотіла прибути місія ООН з прав людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська повторили в Ізюмі Бучанську трагедію і вкотре закликав світ визнати РФ державою-спонсором тероризму.

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