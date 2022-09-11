ЗСУ звільнили Козачу Лопань на Харківщині

Українські військові звільнили селище міського типу Козача Лопань і село Токарівка Дергачівської громади на Харківщині. Про це повідомив у Facebook голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

Голова громади оприлюднив відео з Козачої Лопані, де місцеве населення зустрічає його і українських військових.

В’ячеслав Задоренко також говорить, що староста селища зранку вже підняла український стяг над селищною радою. Також він повідомив, що з 11 вересня староста повертається до своїх посадових обов’язків.

Водночас Дергачівська міська рада опублікувала у Facebook фото з піднятим українським прапором.

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Контрнаступ ЗСУ

З 1 по 10 вересня Збройні Сили деокупували від росіян понад 2000 кв км території України. А 11 вересня стало відомо, що захисники звільнили ще 1000 км. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку. 10 вересня, офіційно деокупували Куп’янськ, Василенкове та Артемівку на Харківщині 11 серпня звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

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