ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ звільнили вже 2000 км території від російських окупантів

Андрій Котенський

|

Від початку вересня Україна звільнила близько двох тисяч кілометрів території, які були під окупацією сил РФ. Про це під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський.

Президент України наразі не озвучив, які населені пункти вдалося звільнити 10 вересня, окрім вже відомого Куп’янська, але він запевнив, що контрнаступ ЗСУ триває.

«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також нагадав окупантам, що всім, хто здасться у полон буде гарантоване гідне поводження, згідно з Женевськими конвенціями.

«Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал