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Від 24 лютого російські військові вбили 38 журналістів в Україні

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 38 журналістів. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, 9 вересня він нагородив ряд медійників, які були відзначені з нагоди Дня Незалежності України та зробили помітний внесок у перемогу в інформаційному протистоянні з Росією та подоланні російської пропаганди.

«Станом на сьогодні це 38 людей – громадяни не тільки нашої держави, а й іноземці, які приїхали в Україну по правду й загинули від російської зброї», – констатував Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що росіяни стратили журналіста Макса Левіна.

Його тіло знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва.

У червні в боях з російськими окупантами загинув український військовий кореспондент Олексій Чубашев. У травні на фронті загинув журналіст Максим Мединський, а також Олександр Махов.

23 березня у бою біля Попасної на Луганщині загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник.

14 березня у селі Горенка Київської області загинули оператор телеканалу Fox News ірландець П’єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова.

13 березня в Ірпені російські військові застрелили американського репортера, документаліста Брента Рено.

2 березня в бою під Миколаєвом загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.

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