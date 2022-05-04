Росіяни вбили ще одного українського журналіста, який був у лавах ЗСУ

У боях з ворогом загинув український журналіст Олександр Махов, який був у лавах Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі телеканалу «Україна24», де працював чоловік.

Олександр Махов вирішив долучитися до ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Він висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України. Війна забирає найкращих», – йдеться у повідомленні.

Свого часу, Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з Уханя на початку пандемії Covid-19. Окрім того, Олександр називав «невеликою відпусткою» відрядження в Антарктиду в перерві між службою на фронті.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Росія вчинила вже 74 злочини проти журналістів в Україні, в тому числі й іноземних. Тоді повідомляли про 18 загиблих журналістів, 13 поранених, ще восьмеро представників ЗМІ викрали, троє – зникли безвісти.