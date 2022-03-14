Загиблий американський журналіст готував фільм про біженців для Time

51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув у неділю під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time. Про це повідомила головна редакторка Time Севгіль Мусаєва, пише Українська правда.

Згідно із заявою, опублікованою на сайті видання, Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.

Рено був військовим репортером, документалістом, працював у Афганістані та Іраку.

Його роботи отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно.

Брент Рено був стипендіатом програми Nieman у 2019 році у Гарварді, де познайомився із Севгіль Мусаєвою.

«Разом із Хуаном Арредондо, колумбійським журналістом, вони приїхали до України 5 березня. Відтоді колеги побували у багатьох наших містах на кордоні, у Львові, знімали біженців у Житомирі та Бердичеві.

Вранці 13 березня Хуан та Брент вирішили зняти історію про Ірпінь та евакуацію людей звідти. Приблизно 14й годині вони прибули на місце: перекладач та водій залишилися в автівці, а журналісти пішли за міст в Ірпені для того, щоб зняти людей, які евакуюються.

У цей час стався обстріл. Брента поранили в шию, Хуана — у ногу. Брент помер майже одразу, Хуана відвезли до лікарні «Охматдит».

Брент був дуже талановитим режисером-документалістом, одним з найкращих. Він був дивовижною людиною», – повідомила Севгіль Мусаєва.

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