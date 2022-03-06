У боях за Україну загинув захисник із Львівщини

Від рук російського окупанта загинув жовківчанин Віктор Дудар. Український захисник поліг у боях в Миколаївській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

«Жовківська громада в скорботі… В Миколаївській області, від рук російського ворога, загинув Жовківчанин Дудар Віктор Васильович. Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та усьому Українському народу», – висловив співчуття мер Жовкви.

Також сумну звістку підтвердила журналістка та співзасновниця «Дивись.info» Наталя Улинець.

«Це один із кращих бійців з Львівщини – Віктор Дудар. Чоловік нашої Оксани Дудар та батько Софії Дудар, наших редакторок Дивись.info, пройшов війну на Сході, журналіст. Господи, Вікторе! Вічна слава Тобі! Нема слів. Біль страшний. Вітя… Гори в пеклі, страшна орда», – написала Улинець.

Відомо, що Віктор Дудар у 2014 році пішов добровольцем на Схід України. Воював у 80 десантно-штурмовій бригаді. Працював журналістом.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям українського захисника.

Вічна пам’ять Герою України…

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