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На війні загинув військовий журналіст Олексій Чубашев

Наталя Дуляба

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У боях з російськими окупантами загинув український військовий кореспондент Олексій Чубашев. Про це повідомила журналістка Яна Холодна на своїй сторінці у Facebook.

За яких саме обставин загинув Олексій Чубашев, наразі невідомо. Востаннє у своєму Instagram він опублікував фото 9 червня і підписав його: «Йдемо далі. Слава нації».

 

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Допис, поширений ОЛЕКСІЙ ЧУБАШЕВ (@chubashev)

«Ти був незручний. Зі своєю думкою. Із сотнею запитань. З норовливим характером. Біля тебе я вчилась. І ти вчився… Тоді у 2015-му, ти – випускник, молодий воєнкор, я тільки призначена на посаду керівника студії. Ти хотів поставити на місце мене, а я взялася робити із тебе журналіста. Так пройшли 5 років спільної служби. Сварилися. Мирилися. Підтримували один одного… Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на телебаченні, але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати», – написала Яна Холодна.

«Ти був патріотом. Сильним духом. Мужнім. І в той же час люблячим чоловіком і батьком. Я пишалася тобою, Олексій Чубашев. Ти реально був мені трохи ріднішим за всіх інших. І сьогодні я дякую тобі за службу. І намагаюсь не плакати. Бо ти б цього не зрозумів», – додала журналістка.

«Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев – автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мегапозитивний та професійний журналіст. Офіцер. Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам’ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку. І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі», – відзначив речник InformNapalm Михайло Макарук.

Олексій Чубашев був автором програми «Рекрут UA», колишнім керівником «Армії FM» та Військового телебачення України. У нього залишилась дружина і двоє дітей.

Довідково: Олексій Чубашев за освітою – військовий журналіст. У 2015 році закінчив Київський національний університет імені Т. Шевченка. Того ж року відправився у зону АТО. Згодом почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військового реаліті-шоу «Рекрут».

У грудні 2019 року Олексій Чубашев став виконувачем обов’язків керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції «Армія FM» та Військового ТБ).

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі ЗСУ. Він його не продовжував та був звільнений в запас. 24 лютого 2022 року знову повернувся до лав Збройних Сил України.

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