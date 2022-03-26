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На Луганщині загинув оператор 24 каналу

Анастасія Диняк

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У бою на Луганщині загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник. Про це повідомили на сайті телеканалу.

Юрій Олійник загинув у середу, 23 березня, під час бою на Луганщині. Чоловік в перший день повномасштабного вторгнення Росії заявив, що йде на фронт та з’явився у військоматі.

Вперше Юрію довелося покинути роботу оператора та піти воювати у 2014 році, коли Росія окупувала Донецьку та Луганську області. Цього разу він також одразу відправився до своєї бригади.

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