На Київщині росіяни вбили фотожурналіста Макса Левіна

Прокуратура почала розслідування загибелі фотожурналіста Макса Левіна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зв’язок з фотожурналістом зник 13 березня, коли він був у Вишгородському районі Київської області. За даними прокуратури, тіло Макса Лівіна знайшли на території села Гута-Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією слідчих, беззбройного журналіста російські військові вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 438 ККУ (Порушення законів і звичаїв війни). Наразі триває досудове розслідування.

Зауважимо, Левін – відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

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