ОСТАННІ НОВИНИ

На Київщині росіяни вбили фотожурналіста Макса Левіна

Анастасія Диняк

|

Прокуратура почала розслідування загибелі фотожурналіста Макса Левіна. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зв’язок з фотожурналістом зник 13 березня, коли він був у Вишгородському районі Київської області. За даними прокуратури, тіло Макса Лівіна знайшли на території села Гута-Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією слідчих, беззбройного журналіста російські військові вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 438 ККУ (Порушення законів і звичаїв війни). Наразі триває досудове розслідування.

Зауважимо, Левін – відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів