На фронті загинув журналіст Максим Мединський

У війні проти російсько-окупаційних військ загинув український журналіст і лейтенант Збройних Сил України Максим Мединськиий. Про це повідомила Болградська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

«Не вагаючись ні на мить Максим Мединський почав захищати Україну ще в далекому 2014 році… Його приклад – любити та захищати Батьківщину у будь-яку мить, повинен стати для нас всіх взірцем безкорисного, мужнього та патріотичного відношення до землі на якій ми живемо. Зараз, як ніколи ми повинні бути єдині та дати достойну відсіч ворогу, задля миру в нашій країні та незалежності і процвітання майбутнього покоління України – йдеться у повідомленні.

Інтернет-видання «Махала», зауважило, що добре знало Максима: він співпрацював з виданням, коли готувався до вступу на факультет журналістики Київського національного університету, і друкував там свої статті.

У захисника залишилась дружина та донька.

«Я повернувся з війни у 2015 році з чітким розумінням, що хочу створити сім’ю. Мій сенс життя зараз в доньці, вона головне. Вона росте, три роки було нещодавно, і в майбутньому, сподіваюся, сама вільно обиратиме ким бути і де жити далі. Але зараз я готовий йти на війну, бо не хочу, щоб вона жила в совку. Мене багато чого не влаштовує в наших сьогоднішніх реаліях. Проте ці внутрішні проблеми ні за яких умов не можна порівнювати з можливістю чергової окупації…», – у лютому написав Максим Мединський.

Як уточнив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, який мав нагоду працювати із Максимом, молодий чоловік загинув ще 29 квітня, під час боїв за Харків, але лише зараз є можливість попрощатися із захисником.

«Це була його друга війна з росіянами, яка вже не припиняється століттями для усіх нас. У нас був крутий часом разом у Міністерстві інфраструктури… Дякую батькам Максима – Ви виховали справжнього Українця, який з першої секунди знав: з ворогом говорити сенсу немає – його треба знищувати! Він був чудовим журналістом, творчим і зосередженим, і пішов добровольцем у першу війну і в перший ж день нового російського нападу зголосився до війська… Його втрата – це велике горе для кожного з нас. Трагедія для його родини, його коханої дружини Тетяни і неймовірної донечки Аліси, яка досі чекає батька. Держава має пам’ятати його подвиг, заради збереження України він віддав себе», – повідомив Володимир Омелян.

Прощання з Максимом відбудеться 11 травня на Байковому кладовищі в Києві.

Родина додатково повідомить про час.

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