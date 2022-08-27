В росії залишилось не більше 45% запасів ракет, які були до війни в Україні, – розвідка

Високоточної зброї у росії залишилось вкрай мало, а резерву деяких типів ракет уже майже немає. Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Високоточна зброя в них уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж “Іскандерами”. Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують “Ураган”, “Смерч” – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на коротких дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів», – сказав Скібіцький.

За підрахунками розвідки, зараз в росії залишилося не більше 45% від запасів ракет, які були до початку війни. Зокрема, «Іскандерів» залишилося близько 20% від того, що було, також небагато залишилось й «Калібрів».

«Через це вони використовують ракети X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але й ці запаси вичерпуються», – відзначив представник ГУР.

Гіперзвукових ракет «Кинджал», за словами Скібіцького, в рф залишилося не більше 30-40 штук.

«Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Це ефективна зброя, її використовують для демонстрації сили як нам, так і нашим партнерам, у тому числі США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння», – додав він.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія лише кілька разів застосовувала ракети «Кинджал». Цей найсучасніших тип ракет окупанти бережуть і намагаються застосовувати лише по надзвичайно важливих цілях.

Востаннє рф обстріляла ними військові об’єкти на Вінниччині 7 серпня. Тоді не спрацювала протиповітряна оборона, бо існуючі у ЗСУ засоби ППО поки не можуть ефективно виявляти та знищувати «Кинджали».

Як писав Львівський портал, дотепер росія випустила по території України більше 3000 ракет. Саме на них і на снаряди країна-агресор витрачає найбільше грошей. Загалом один день війни рф обходиться орієнтовно у 400 мільйонів доларів.

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