Росіяни вдарили ракетами по військових об'єктах Вінничини

Ввечері 7 серпня російські війська ракетами обстріляли Вінницьку область. Ракети влучили по військових об’єктах, є постраждалі. Про це йдеться в Телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Наразі відповідні служби встановлюють тип ракет, яким росіяни обстріляли військові об’єкти. Відомо, що внаслідок удару є постраждалі, але їх кількість не уточнюють.

«Увечері 7 серпня рашисти «привітали» Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Також повітряні сили повідомили, що під час обстрілів були збої системи оповіщення про ракетну небезпеку. Зараз з’ясовуються причини збою.

Додамо, що ввечері 7 липня по всій території України було оголошена повітряна тривога. Вона тривала повітряна тривога у Вінницькій області тривала три години.

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