На війну в Україні росія щодня витрачає 400 мільйонів доларів, – Forbes

Ведення одного дня війни проти України російській федерації обходиться орієнтовно у 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть на снаряди і ракети. Про це пише Forbes.

Цифру у 400 мільйонів доларів видання вивело, врахувавши денні витрати росії на саму армію, втрати техніки та утримання окупаційного режиму в Україні.

Витрати на армію рф

Згідно з публічними даними контрактним солдатам армії рф пропонують зарплату від 200 до 300 тисяч рублів на місяць за війну в Україні і додаткові виплати (53 долари добових на день та виплата бойових).

В середньому на одного солдата, який бере участь у війні, витрачають близько 200 доларів на день. Орієнтовна кількість російських військових – 100 тисяч солдат. Тобто добові витрати на оплату війська складають близько 20 мільйонів доларів в день. Це значно менше, ніж сума компенсацій, яку мають виплачувати загиблим і пораненим.

За даними Генштабу ЗСУ, в середньому щодня в Україні гинуть 270 російських військових. За кожного з них родина військового має отримати 7,4 мільйона рублів, або близько 110 тисяч доларів.

Кількість поранених приблизно вдвічі більша – близько 500 солдат на день. Обсяг компенсацій становить 3 млн рублів.

Таким чином на компенсації за поранених і вбитих солдат бюджет росії має витрачати близько 50 мільйонів доларів на день.

Значно більше рф витрачає на снаряди і ракети. За день російські війська використовують до 50 тисяч снарядів вартістю близько 1000 доларів (середня ціна радянського калібру).

Також по Україні ворог випускає приблизно 20 ракет на день. Їхня вартість коливається від кількох сотень тисяч доларів («Точка-У», Х-59) до 10 мільйонів доларів і більше (Х-101, Х-47 «Кинджал»). Але найчастіше ворог використовує ракети комплексів «Іскандер» по 3 мільйони доларів кожна, «Калібр» – по 6,5 мільйона доларів, дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю 1-2 мільйони доларів.

Середня ціна однієї ракети становить близько 3 мільйони доларів.

Водночас для підтримки армії необхідні регулярні постачання амуніції (патрони, гранати, бронежилети, одяг тощо) та матеріали забезпечення війська (паливо, харчі, запчастини).

Визначити точні витрати росії складно, але раніше було відомо, що лише під час військових навчань на один день росія витрачала близько 10 мільйонів доларів. Під час реальної війни і розтягнутих ланцюгів постачання ці витрати принаймні удвічі більші.

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Втрати техніки

Найбільшими втратами серед техніки є танки і авіація ворога. В середньому за день війни росія втрачає авіації на 60 мільйонів доларів, а танків і броньованих машин – на 40 мільйонів доларів.

За даними Генштабу ЗСУ, росія вже втратила в Україні понад 1650 танків. Ціна одного танка коливається від 0,5 мільйона доларів, якщо йдеться про стару немодернізовану радянську одиницю, до 3-5 мільйонів доларів за більш сучасні Т-80 та Т-90.

Переважна більшість знищених російських танків – модернізовані Т-72Б, які були основною бойовою одиницею на момент вторгнення. Їхня ціна – близько 2 мільйонів доларів.

Вартість бронетехніки коливається від 150 до 200 тисяч доларів за старі МТ-ЛБ та БМП-1, а модернізовані БМП-2 та БМП-3 коштують до 2 мільйонів доларів.

Найдорожче обходиться авіація і флот. Ціна старенького штурмовика Су-25 становить близько 11 мільйонів доларів. А новий Су-35 коштує 100 мільйонів доларів. Середня вартість одного збитого літака – близько 25 мільйонів доларів.

Найдорожчим здобутком ЗСУ є потоплений російський крейсер «Москва» вартістю 750 мільйонів доларів. Загалом же Україна потопила російського флоту на понад 1 мільярд доларів за весь час повномасштабної війни.

Супутні втрати

Окрім безпосередніх витрат на армію, росія несе значні опосередковані витрати: фінансування окупаційних адміністрацій, додаткові виплати росгвардії за роботу на окупованих територіях, фінансування найманців, серед яких – так звана група «Вагнера». На підтримку війни має працювати і тил, який забезпечує логістику та доставку техніки на фронт, її відновлення і зняття зі зберігання, підготовку і відпочинок резервних сил, лікування поранених.

Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають 50-100 мільйонів доларів на день.

За підрахунками Forbes, загалом же росія щодня втрачає на війні суму, еквіваленту вартості експорту природного газу в Євросоюз. Частину цих витрат рф може перекладати на майбутні періоди

«російський уряд занижує свої реальні втрати та вважає велику кількість солдат зниклими безвісті, що дозволяє не виплачувати компенсацію родинам загиблих. Також втрати техніки будуть перекладені на той час, коли росія буде випускати нові одиниці. Тобто вони не є обтяженням федерального бюджету прямо зараз», – пише видання.

Загалом росія витратила на війну близько 55 мільярдів доларів із початку повномасштабного вторгнення. Окрім військових витрат, рф несе вагомі втрати економіки, які зазвичай мають значно довший термін дії.

«В довгостроковій перспективі росія може заплатити одну з найвищих цін за війну після Другої світової. Але поки бюджету рф вистачає, аби покривати прямі військові витрати, ворога навряд чи зупинять вартість війни і її економічні наслідки», – резюмує Forbes.

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