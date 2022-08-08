Чим рашисти обстріляли військові об'єкти на Вінниччині і чому не спрацювала ППО

Військові об’єкти у Вінницькій області 7 серпня ворожі війська обстріляли гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Наразі українська система протиповітряної оборони не здатна ефективно їх виявляти і знищувати. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Під час повітряної тривоги, яку оголосили ввечері 7 серпня по всій території України, армія рф вдарила по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі, але їхню кількість наразі ще озвучували. Також під час удару був збій системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Тепер у Повітряних Силах пояснили, що ворог випустив по Вінниччині гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал» – найсучасніший тип ракет, який мають на озброєнні зс рф.

Тактико-технічні характеристики цих ракет поки не дозволяють існуючим у ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати їх.

«Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12 000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 000 км/год», – кажуть українські військові.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну росія лише кілька разів застосовувала ракети «Кинджал». Їх окупанти бережуть і намагаються застосовувати лише по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, дотепер росія випустила по території України вже більше 3000 ракет. Саме на них і на снаряди країна-агресор витрачає найбільше грошей. Загалом один день війни рф обходиться орієнтовно у 400 мільйонів доларів.

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