Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ, – Шольц

Німеччина в питанні постачання зброї Україні дотримуватиметься принципу, сформульованого США, а саме не постачатиме зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише «Укрінформ».

За словами Шольца, Німеччина ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники, і діятиме «виважено та обережно».

«Метою залишається, щоб путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші», – сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в «зовсім іншу війну», – заявив Олаф Шольц.

Крім того, канцлер зазначив, що Німеччина уже передала Україні системи протитанкового захисту, ППО та боєприпаси. Зокрема, йдеться про артилерійську установку Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні танки Gepard, радари, систему IRIS-T, яких за його словами, навіть немає на озброєнні Бундесверу «і за допомогою якої можна захистити таке місто як Одеса».

Водночас, Олаф Шольц прокоментував пропозицію деяких держав про заборону видачі росіянам туристичних віз. Він зазначив, що не підтримує цього, адже «це є війна Путіна», а щодо усіх росіяни, мовляв, «не треба робити такого узагальнення».

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини, заперечив критику в бік його уряду щодо недостатніх обсягів постачання зброї в Україну. Він перерахував постачання зброї інших типів, які вже відбулися і ще плануються, в тому числі зенітних танків Gepard, артилерії Panzerhaubitze 2000 і реактивних систем залпового вогню, а також заплановані постачання системи протиповітряної оборони Iris-T і артилерійського радара Cobra.

Зазначимо, напередодні ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

155-міліметрові снаряди Vulcano можна запускати із великих гаубиць, наприклад, із німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні, що фактично подвоїть зону їхнього ураження.

Як повідомляв Львівський портал, із початку повномасштабного вторгнення росії Німеччина тривалий час не поспішала допомагати Україні з озброєнням. Лише наприкінці квітня Бундестаг прийняв рішення постачати Україні важке озброєння.

Втім на практиці це питання дещо пригальмувалось, Олаф Шольц потім пояснював, що Бундесвер сам потребує техніки, оскільки Німеччина має виконувати зобов’язання перед Альянсом на східному фланзі НАТО. Навесні саме під таким приводом канцлер і відхилив поставку Україні зброї.

Також відомо, що Німеччина навіть не давала свого дозволу іншим країнам передавати Україні озброєння.

Перша поставка важкого озброєння з Німеччини відбулась лише наприкінці червня. Тоді в Україну привезли перші гаубиці Panzerhaubitze2000. Тепер західні ЗМІ пишуть, що Німеччина знову ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєння.

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