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Німеччина схвалила продаж Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000

Ольга Денисяка

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Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що ще 13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, але цю інформацію KMW підтвердив лише зараз. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.

За словами представника KMW, загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро – це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 мільйонів євро).

Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років, зазначає німецький виробник. Він вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини кілька PzH 2000. Вони вважаються одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів на хвилину.

Раніше стало відомо про те, що Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II й три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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