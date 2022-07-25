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Німеччина передала Україні артилерійські установки Gepard

Анастасія Диняк

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Україна отримала від Німеччини три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, пише Суспільне.

Так, Резніков зауважив, що Німеччина передасть Україні 15 протизенітних ракетних комплексів Gepard декілька десятків тисяч набоїв до них. Наразі в розпорядженні Збройних сил вже три установки.

Окрім того, міністр наголосив, що тривають перемовини з партнерами щодо сучасних танків, зокрема Leopard та Abrams.

«Ми розпочнемо з однієї з дружніх країн, в якої є танки Leopard і яка готова нам їх передати. Спочатку наш план – декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, скоріше всього у країнах Балтії. Ми наразі ведемо перемовини не тільки про Leopard, а також намагаємося переконати наших партнерів, що це можуть бути й інші танки, наприклад Abrams», – йдеться у повідомленні.

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