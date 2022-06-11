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Сучасну німецьку систему ППО Україна отримає у жовтні, – посол

Наталя Дуляба

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Найновіша німецька система ППО, здатна захистити територію площею як Київ, має надійти в Україну у жовтні. Про це в інтерв’ю НВ сказав посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Система IRIS-T – єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми щодо неї працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт», – сказав дипломат.

Андрій Мельник додав, що перші кошти із 1 млрд євро, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на систему IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц 1 червня підтвердив, що є згода на це.

При цьому отримати цю систему ППО Україна має у жовтні. Як пояснив Мельник, довгі терміни постачання є виправданими, бо її для України ще виготовляють.

«Тобто це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім – навчання. Поставка – в жовтні», – прокоментував дипломат.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом протягом трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об’єктів.

«Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а найновіша», – додав Андрій Мельник.

Зазначимо, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу «земля-повітря» для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії.

Випробування IRIS-T SLM було завершене у січні 2022 року. У квітні 2022 року ці ракети були поставлені, зокрема, до Єгипту. Їхня максимальна дальність стрільби становить 40 км, висота – 20 км.

За даними ЗМІ, саме такі ракети Німеччина має намір поставити в Україну.

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