Німеччина постачатиме до України важке озброєння

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння до України. Про це пише Tagesspiegel.

Так, переважна більшість, 586 депутатів, закликали федеральний уряд Німеччини «продовжити і, по можливості, прискорити поставки необхідного обладнання в Україну, а також розширити поставки, включивши важке озброєння та складні системи, наприклад в рамках обмін кільцями». Проти проголосували сто депутатів і ще семеро утрималися.

Окрім того, уряд отримав підтримку усіх своїх рішень щодо Росії, включаючи санкції проти РФ. Також наголосили на допомозі в розслідуванні воєнних злочинів Росії на території України і реструктуризації інфраструктури Німеччини, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв.

«Німецький Бундестаг найрішучіше засуджує жорстоку загарбницьку війну Росії проти України. Роблячи це, Росія відверто порушує міжнародне та гуманітарне право та намагається остаточно зруйнувати європейський мирний порядок», – йдеться у повідомленні.

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