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Три німецькі РСЗВ MARS II прибули в Україну, – Резніков

Ольга Денисяка

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В Україну вже прибули німецькі далекобійні реактивні системи залпового вогню MARS II. Про це в Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!», – повідомив Олексій Резніков.


Зазначимо, в кінці липня Німеччина анонсувала передачу Україні трьох реактивних системи залпового вогню Mars II та ще трьох гаубиць Panzerhaubitze 2000. Крім того, Німеччина вже передала Україні п’ять артилерійських зенітних установок Gepard.

Система Mars II фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS та має лише незначні допрацювання. Артилерійська частина системи має 12 транспортно-пускових контейнерів та може бити на відстань до 70 кілометрів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для ефективного стримування російських військ Україні потрібно щонайменше 50 артилерійських систем HIMARS та MLRS M270, а для ефективного контрнаступу – не менше ніж 100.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Збройні сили України за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS вже знищили 50 складів боєприпасів окупантів.

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