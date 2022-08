Три німецькі РСЗВ MARS II прибули в Україну, – Резніков

В Україну вже прибули німецькі далекобійні реактивні системи залпового вогню MARS II. Про це в Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!», – повідомив Олексій Резніков.

Third brother in the Long Hand family – MLRS MARS II from Germany – has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022