Шольц каже, що Німеччина передає Україні найсучасніше військове обладнання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив критику в бік його уряду щодо недостатніх обсягів постачання зброї в Україну. Про це пише Європейська правда з посиланням на DW.

«Німеччина постачає багато зброї і водночас перебуває в процесі постачання найсучаснішого та ефективного обладнання», – підкреслив Шольц, додавши, що водночас йдеться про «забезпечення відсутності ескалації війни».

Він перерахував постачання зброї інших типів, які вже відбулися і ще плануються, в тому числі зенітних танків Gepard, артилерії Panzerhaubitze 2000 і реактивних систем залпового вогню, а також заплановані постачання системи протиповітряної оборони Iris-T і артилерійського радара Cobra.

«Скоро буде. Німеччина й надалі забезпечуватиме Україну тим, що їй потрібно для її оборони», – заявив канцлер.

Зазначимо, напередодні ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

155-міліметрові снаряди Vulcano можна запускати із великих гаубиць, наприклад, із німецьких Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передавала Україні, що фактично подвоїть зону їхнього ураження.

Як повідомляв Львівський портал, із початку повномасштабного вторгнення росії Німеччина тривалий час не поспішала допомагати Україні з озброєнням. Лише наприкінці квітня Бундестаг прийняв рішення постачати Україні важке озброєння.

Втім на практиці це питання дещо пригальмувалось, Олаф Шольц потім пояснював, що Бундесвер сам потребує техніки, оскільки Німеччина має виконувати зобов’язання перед Альянсом на східному фланзі НАТО. Навесні саме під таким приводом канцлер і відхилив поставку Україні зброї.

Також відомо, що Німеччина навіть не давала свого дозволу іншим країнам передавати Україні озброєння.

Перша поставка важкого озброєння з Німеччини відбулась лише наприкінці червня. Тоді в Україну привезли перші гаубиці Panzerhaubitze2000. Тепер західні ЗМІ пишуть, що Німеччина знову ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєння.

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