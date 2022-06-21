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Українська артилерія поповнилась гаубицями Panzerhaubitze 2000

Андрій Котенський

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В українській артилерійський родині з’явилися перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами, повідомляє Міноборони України.

За даними відомства, це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону.

«Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати.

«Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт», – додав Олексій Резніков.

Довідка

PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 – 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні – ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

Вартість однієї гаубиці майже 5 мільйонів доларів. Для її роботи потрібні 5-ро військових – командир, водій, стрілець та два заряджальники.

Дальність ураження цілі 30 – 36 км.

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