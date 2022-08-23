На будівництві житла в центрі Львова ошукали людей на 16 млн грн

Двох осіб підозрюють у привласненні 16 млн грн через шахрайську схему з новобудовою у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що, зловмисник був керівником товариства, яке займалось управління активами інвесторів та власної торгівельної марки. Він вирішив заволодіти коштами людей, які інвестували свої гроші в будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається із житлових та нежитлових приміщень.

До шахрайської схеми, чоловік залучив свою матір, яка працювала бухгалтером на фірмі. Відтак підозрювані продавали квартири у новобудові, що знаходиться у центрі Львова. Однак інвестовані у будівництво кошти не передавали забудовнику, а привласнили собі. Через це будівництво так і не проводилось.

Встановлено, що від їхньої шахрайської схеми постраждало 19 людей. Загальна сума збитків становить 16 млн грн.

Крім того, вирішується питання про оголошення розшуку підозрюваних, тому що вони виїхали за кордон.

Фігурантам справи повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 3 і ч.4 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Як пише Zaxid.net, йдеться про будівництво ЖК «Львівська мрія» на вул. Володимира Великого, 2-А, ТзОВ «Компанія з управління активами «Оптимум» та його засновника Андрія Борисова і його матір Ірину Борисову. До слова, Андрій Борисов є сином колишнього радника міністра оборони Степана Полторака Олега Борисова.

У липні 2018 року компанія «Озерна алея» отримала містобудівні умови та обмеження будівництво так званого «спортивно-рекреаційний комплекс з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення» з житлом «Львівська мрія» на вул. Володимира Великого, 2-А.

Однак, того ж року інспектори ДАБІ скасували підприємству містобудівні умови. Основна причина – це зонінг. Але це рішення замовник будівництва оскаржив у суді. Після успішного судового процесу проти обласного ДАБІ, «Озерна алея» розпочала підготовчі роботи.

Відтак компанія уклала інвестиційну угоду з ТОВ «Львівська мрія», засновниками якого також є Андрій Борисов та киянка Світлана Тертична. Вони продавала квартири в ЖК через ТзОВ «Компанія з управління активами «Оптимум».

У червні минулого року вкладники ЖК «Львівська мрія» звернулися в поліцію поліцію із заявою щодо шахрайства, в обласну ДАБІ для проведення перевірки, оскільки там ведеться будівництво класу СС3, що є за межами повноважень міської інспекції ДАБК. Вони вимагали повернути їм гроші.

Водночас львів’ян попереджали про шахрайство на будівництві ЖК та застерегли людей від купівлі житла через компанію «Рубікон».

До слова, компанія «Львівська мрія» причетна до ще одного скандального будівництва. Зокрема, йдеться про ЖК на вул. Княгині Ольги, 1-5, а саме про територію колишнього військового містечка №1.

У червні 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідування через будівництво ЖК «Львівська мрія», адже під час укладення договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони безкоштовно передали землю площею 6,2 га приватній фірмі під забудову.

В той час, як ринкова вартість ділянки становила понад 45 млн грн. У червні 2021 суд скасував дозвіл на будівництво ЖК «Львівська мрія».

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