У Львові замість спортивно-рекреаційного комплексу будують багатоповерхівку на 339 квартир

Майбутній спортивно-рекреаційний комплекс із житловими одиницями на Володимира Великого у Львові виявився звичайною житловою 16-поверхівкою. Так, виявляється, можна робити. Забудовникові нічого не може зробити архбудінспекція, а Львівська міська рада тільки благословляє. Підприємству вдалося домовитися з чиновниками лише з третьої спроби, пишуть Наші гроші. Львів.

Як повідомляється, рік тому, у липні 2018 року, маловідоме підприємство «Озерна алея» отримало містобудівні умови та обмеження на вул. Володимира Великого, 2-А на так званий «спортивно-рекреаційний комплекс з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення».

Містобудівні підприємство отримало аж з третьої спроби, двічі члени виконкому переносили це питання, то заявляли про порушення щільності, то міському голові Андрію Садовому було мало «спорту».

Питання до майбутнього проекту виникли ще на етапі розгляду на архітектурно-містобудівній раді. Це було ще у травні 2017 року. Тоді членам ради показали проект 3-х секційного будинку від 10 до 14 поверхів на 190 квартир, із трьохрівневим паркінгом.

Петро Крупа, керівник бригади архітектурно-планувальної майстерні ДП «Містопроект», заявив, що дану територію необхідно віднести до зони рекреаційного призначення Р-3. Він визнав, що «Містопроект» зробив величезну містобудівну помилку щодо визначення статусу цієї території.

Незважаючи на це, містобудівна рада рекомендувала управлінню архітектури погодити можливість будівництва. Із зауваженнями: доопрацювати детальний план території та зменшити щільність та висоту забудови.

В результаті виконком «забув» про це і дозволив звести трьохсекційний будинок з різною висотою будівель, максимальна – майже 52 метри.

Натомість вже зараз забудовник показує абсолютно інший проект, і це не трьохсекційний будинок з різною висотою секцій, а суцільні 16 поверхів. Квартир тепер буде не 190, а 339 (!), вказано на ЛУН. Житловий комплекс називається «Львівська мрія».

Проект 2019 року. Візуалізація з сайту забудовника.

У відділі продажу нам повідомили, що квартири (понад 300) займатимуть 14 поверхів, ще два – відвели «під комерцію». Власне, на другий поверх мала плани заселитись мережа спортзалів SportLife, однак передумала, сказала менеджер. Продавці житла порадили дзвонити за кілька місяців, і тоді буде відомо, чи хоч щось спортивне буде в новобудові.

Як забудовнику вдається будувати житло замість спортивно-рекреаційного центру? Для цього потрібно повернутись до липня 2017 року.

У той час виконавчий комітет затвердив детальний план, яким змінив призначення території за адресою Володимира Великого 2-А, де тепер будує «Озерна алея». Виконком незаконно змінює зону з Г-2 на Ж-4, тобто з громадських центрів на багатоповерхову забудову.

Містобудівні умови та обмеження «Озерна алея», яка належить Роману Гунькало, Віктору Руденко та Ользі Раврик, намагалась отримати одразу наступного місяця, у серпні 2017 року. Майбутній проект позиціонувався як «спортивно-рекреаційний комплекс із житловими одиницями». Хоча тодішній головний архітектор міста Юліан Чаплінський зазначив, що така назва вказана лише тому, що так записано у договорі оренди ділянки.

Виконком переніс це питання і повернувся до нього у вересні того ж року. На ньому Юліан Чаплінський ще раз розповів про зведення трьох будинків на 10, 12 та 14 поверхів. А також додав: «Там є 3 поверхи комерції, в тому числі і під спортивний комплекс із басейнами. Тобто три поверхи під громадську функцію — офіси, крамниці, спортивний комплекс».

Втретє на засідання виконкому, як ми вже писали, це будівництво потрапило влітку 2018 року. Питання «Озерної алеї» фактично засекретили – його не було в порядку денному засідання. Вже в кінці засідання, коли розійшлися голосні активісти й обурені львів’яни, Юліан Чаплінський оголосив це питання.

Відсутність його в порядку денного нікого з членів виконкому не здивувала. Лише керівник юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич уточнила в Чаплінського щодо спортивної інфраструктури в будинку. Він відповів, що проект передбачає два поверхи спортивного призначення площею 1000 квадратних метрів.

За проект усі проголосували одноголосно.

Якщо міській раді по суті байдуже, то Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області здійснив спробу поборотись із забудовником.

У серпні 2018 року інспектори ДАБІ скасувала підприємству містобудівні умови. Основна причина – це зонінг. Згідно з позицією ДАБІ, територія належить до зони Г-2, де можна будувати переважно магазини, торгові комплекси та інше. А тому побудова багатоквартирного будинку суперечить генеральному плану та зонінгу.

Це рішення «Озерна алея» оскаржила в суді. Компанія стверджувала, що там насправді зона багатоповерхової житлової забудови – Ж-4 – на підставі детального плану території. Виконавчий комітет виступив на стороні забудовника і проти ДАБІ.

Попри те, що зонінг можуть міняти лише депутати, а не виконком, суд вирішив спір на користь виконкому та забудовника. ДАБІ в апеляційний суд не пішла.

Після успішного судового процесу проти обласного ДАБІ, «Озерна алея» розпочала підготовчі роботи.

Цікаво, що згідночинних норм законодавства, максимальна щільність населення для будівництва встановлена в межах 1050 люд./га. І це при тому, що для окремого будинку щільність населення може становити близько 850 люд./га (за чинними тоді ДБН), а загалом для району – 450 люд./га.

Водночас у детальному плані, який незаконно змінив зонування, для зони Ж-4, де зводитимуть будинок, «прописали» значення у 1200 люд./га.

Як зазначив експерт з будівництва Георгій Могильний, такий детальний план грубо порушує державні-будівельні норми, а така щільність населення теоретично неможлива.

«Це означає, що автори проекту з початку розробляли неправильний детплан і навмисно прописали там інший показник. Як вони збільшили щільність населення? Швидше за все, вони “вкрали” прибудинкову територію», – пояснив він.

Крім того, є питання до відсотку забудови. У цих містобудівних він зазначений на рівні 65%. По-суті, це означає, що 65% території, де будує компанія, займатиме будинок. Однак в діючому зонінгу для 16-поверхівки встановлено максимальний відсоток забудови 18%, тобто в три рази менший, аніж дозволив виконком міськради.