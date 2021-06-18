У Львові на вул. Володимира Великого забудовник повторно продає вже куплене житло

Житло на вул. Володимира Великого, 2А у Львові обіцяла звести компанія «Львівська мрія». Однак раніше продані там майже 90 квартир повторно виставили на продаж. Тепер їх пропонує забудовник «Рубікон». Відтак, люди, які вклали гроші в житло, не отримали квартир і кошти також не повернули. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради, передає Львівський портал.

18 червня у мерії відбулася зустріч з львів’янами, які придбали площі на вул. Володимира Великого, 2А. На сьогодні більше 200 людей постраждали, інвестувавши близько 200 млн грн. Люди не можуть отримати житло, а їхні ж квартири виставили повторно на продаж.

«Ми хочемо попередити мешканців, що на вул. Володимира Великого, 2А йде шахрайство та подвійний продаж квартир, а відтак вони можуть стати жертвами чергових шахраїв. Ми застерігаємо людей щодо купівлі там нерухомості через компанію «Рубікон», поки не врегулюється ситуація. Тому що компанія «Львівська мрія» продала там вже 90 квартир, і люди не можуть їх отримати», — прокоментувала керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва.

З її слів, мешканці звернуться в поліцію із заявою щодо шахрайства, в обласну ДАБІ для проведення перевірки, оскільки там ведеться будівництво класу СС3, що є за межами повноважень міської інспекції ДАБК. Також буде скеровано звернення у прокуратуру.

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Крім ситуації навколо об’єкту на вул. Володимира Великого, судові процеси тривають ще по одному об’єкту цього забудовника, що на вул. Княгині Ольги.

«Також тривають судові процеси по ще одному об’єкту на вул. Княгині Ольги. Зі слів самих мешканців, там теж 120 людей хочуть отримати свої квартири. Зараз туди заходять нові інвестори та забудовники. Якщо вони будуть коригувати містобудівні умови та обмеження, то ми обіцяємо, що проведемо зустріч з ними, аби вони врахували права тих людей, які теж купили там близько 9 тис. м2 нерухомості та інвестували близько 100 млн грн. «Львівська мрія» була на цих двох адресах, але вона збирала кошти через компанію «Управління активами». Тобто починалось це із «Львівської мрії», а зараз у процес включились інші шахраї», — додала Наталія Алєксєєва.

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