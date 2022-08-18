Естонія припинила пускати росіян з шенгенськими візами

З 18 серпня Естонія припинила пропускати російських громадян, з шенгенськими візами, які видали в країні. Про це пише Європейська правда, з посиланням на сайт Естонського національного мовлення.

Зараз шенгенські візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

«Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо», – заявив заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

Відтак в Естонію пускатимуть лише тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей або подружжя. Крім того, як виняток робитимуть для визитів гуманітарними цілями: наприклад, на похорон.

Водночас, ті, хто приїхав до 18 серпня виганяти з Естонії не будуть, але при виїзді із Шенгенської зони їх візи анулюються. Винятки робитимуть для тих, хто до початку дії заборони поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Однак, Естонія, як і раніше пускатиме в країну росіян із туристичними візами, виданими іншими Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу сказав, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в’їзд і їм.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

До прикладу, Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення росії до України та запропонувала зробити такий крок усім членам ЄС.

Естонія звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. До цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши росію державою, яка підтримує тероризм.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш також заявив, що необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу, посиливши цим санкції проти Росії.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик сказав, що країна також підтримує запровадження санкцій щодо перетину кордонів ЄС росіянами та вже працює над «новим рішенням».

Глава міністерства закордонних справ Данії Еппе Кофод також заявив про можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз

Нагадаємо також, що петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам РФ.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

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