Прем’єр-міністерка Естонії також підтримала призупинення видачі віз росіянам

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини та закликала призупинити їх видачу громадянам РФ. Про це посадовиця написала в своєму Twitter.

Так, Кая Каллас закликала країни ЄС припинити видачу туристичних віз росіянам.

«Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Авіасполучення з Росією закрито. Це означає, що поки країни Шенгенської зони видають візи, сусіди Росії несуть тягар (Фінляндія, Естонія, Латвія — єдині точки доступу). Пора припиняти туризм із Росії вже зараз», – написала прем’єр-міністерка.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.