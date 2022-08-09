Прем'єр-міністерка Фінляндії підтримує обмеження в’їзду росіян

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу. Про це пише Yle.fi.

Так, Санна Марін зазначила, що Захід має обмежити перебування громадян Росії на території інших країн, поки триває повномасштабна війна в Україні.

«Неправильно, що коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами», – наголосили посадовиця.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

Нагадаємо, петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.