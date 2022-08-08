Українці просять заборонити в’їзд росіянам на 50 років

Петиція про заборону в’їзду громадянам росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, 23 травня громадянин Андрій Кузьмін зареєстрував петицію, у якій закликає повністю закрити в’їзд в Україну громадянам російської федерації на наступні пів століття. Також він просить не видавати їм посвідки на проживання, окрім тих осіб, які воював на боці нашої держави.

«На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів», – йдеться у тексті.

Під петицією уже підписались більше 26 тисяч українців. Тепер її повинен розглянути президент.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з російською федерацією. Відтепер мету своєї поїздки кожному росіянину доведеться заздалегідь обґрунтовувати.

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