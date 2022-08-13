Прем’єр Латвії закликає припинити видачу віз росіянам на рівні ЄС

Необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам росії на рівні Європейського союзу, посиливши цим санкції проти Росії. Про це у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш на зустрічі з прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє Європейська правда.

Раніше стало відомо, що Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує таку заборону на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

До прикладу, Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення росії до України та запропонувала зробити такий крок усім членам ЄС.

Естонія звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. До цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши росію державою, яка підтримує тероризм.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Нагадаємо також, що петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам росії.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

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