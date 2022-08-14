Польща відмовлятиме у візах громадянам РФ

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що країна підтримує запровадження санкцій щодо перетину кордонів ЄС росіянами та вже працює над «новим рішенням». Про це пише «Польське радіо».

Так, Пьотр Вавжик зазначив, що Польща виступає за впровадження нових санкцій ЄС проти росіян, зокрема призупинення дії угоди про спрощення візового руху.

У МЗС країни додають, що є країни, які проти відповідного рішення. Серед них – Німеччина, Франція та Нідерланди.

«У зв’язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням», – зазначив посадовець.

Вавжик додав, що погляди Польщі на ситуацію поділяють Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

До прикладу, Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення росії до України та запропонувала зробити такий крок усім членам ЄС.

Естонія звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. До цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши росію державою, яка підтримує тероризм.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш також заявив, що необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу, посиливши цим санкції проти Росії.

Нагадаємо також, що петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам РФ.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.