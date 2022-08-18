Данія планує обмежити в’їзд туристів з РФ

Глава міністерства закордонних справ Данії Еппе Кофод сподівається, що Європейський Союз ухвалить єдине спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам, пише Європейська правда.

Зокрема, міністр закордонних справ Данії заявив, що якщо не буде успіху у запровадженні спільних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила країни.

«Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість введення обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз», — зазначив Єппе Кофод.

Крім того, міністр наголосив: «Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання».

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

До прикладу, Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення росії до України та запропонувала зробити такий крок усім членам ЄС.

Естонія звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. До цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши росію державою, яка підтримує тероризм.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш також заявив, що необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу, посиливши цим санкції проти Росії.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик сказав, що країна також підтримує запровадження санкцій щодо перетину кордонів ЄС росіянами та вже працює над «новим рішенням».

Нагадаємо також, що петиція про заборону в’їзду громадянам Росії на територію України на наступні 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам РФ.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

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