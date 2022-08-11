Естонія забороняє в'їзд росіянам із шенгенськими візами

Уряд Естонії вирішив заборонити в’їзд громадянам росії із чинними шенгенськими візами, виданими Естонією. Обмеження набуде чинності через тиждень, однак будуть певні винятки. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє суспільний мовник Естонії (ERR).

«Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані санкції при в’їзді до Естонії: їм не буде дозволено в’їзд до Естонії», – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Ісамаа) на пресконференції уряду.

Обмеження не стосуються співробітників російського посольства та членів їхніх сімей; осіб, які безпосередньо беруть участь у перевезенні вантажів і пасажирів; осіб, які мають право на вільне пересування відповідно до законодавства Європейського Союзу або чиє прибуття в Естонії необхідно з гуманітарних міркувань; осіб, які відвідують родичів або партнера в Естонії; осіб, які мають дозвіл на довгострокове проживання в Естонії. Обмеження не стосуються тих громадян рф, батьківщиною яких є Естонія, або які постійно проживають в Естонії.

Це рішення також не стосується громадян рф, яким шенгенські візи видали інші країни Євросоюзу, хоча, за словами Рейнсалу, це питання також буде обговорюватися в уряді.

«Ми домовилися, що наступного тижня МЗС і МВС підготують свої можливі пропозиції щодо того, як можна закрити кордон Естонії також для тих громадян російської федерації, які мають шенгенську візу. не було видано в Естонії», – сказав Рейнсалу.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію росією українських територій.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін першою закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам рф на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також заявила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини та закликала призупинити їх видачу громадянам рф.

Це рішення також підтримала також Чехія, яка є головуючою країною в Раді Європейського Союзу.

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