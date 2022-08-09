Росія погрозами підірвати ЗАЕС відвертає увагу від реальної загрози, – ISW

В американському Інституті вивчення війни вважають, що погрози росіян підірвати Запорізьку АЕС, ймовірно, є фейковими і таким чином окупанти намагаються відволікти увагу. Про це повідомили у пресслужбі ISW.

Так, за словами американських експертів, Росія своїми погрозами намагається відволікти світ від реальних ризиків ядерної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи.

«Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції і зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи і зменшити бажання Заходу надавати додаткову військову підтримку Україні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошує, що дії росії щодо ЗАЕС прирівнюються до «акту ядерного тероризму».

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Тепер керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

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