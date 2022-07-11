Скандальна церква московського патріархату на Сихові переходить до ПЦУ

Сихівська парафія УПЦ московського патріархату вирішила перейти до Православної церкви України. Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького від 6 липня.

Цим розпорядженням глава області дає старт реєстрації статутів кількох релігійних громад. Серед них – внесення змін до вже існуючого статуту Релігійної громади Української Православної Церкви Сихівського району м. Львова.

Йдеться про парафію саме московського патріархату – Святоволодимирську церкву УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89. Довкола неї ще з 90-х років не вщухав земельний скандал, а з початком повномасштабної війни росії проти України невідомі розмальовували храм написами «Дім путіна» та «чорти ФСБ», а нещодавно він ще й горів.

Тепер статут цієї громади московського патріархату мають мають зареєструвати у новій редакції як статут релігійної організації «Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) парафії святого Володимира у Сихівському районі міста Львова».

Таким чином скандальна церква московського патріархату на Сихові офіційно перейде до Православної церкви України.

Нагадаємо, наприкінці червня у Львівському районі заборонили діяльність церкви московського патріархату. Усім парафіям дали час на перехід до Православної церкви України. Згодом аналогічне рішення прийняли і у Львові.

Львівська обласна рада зі свого боку обмежилась лише закликом на державному рівні заборонити діяльність УПЦ московського патріархату.

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявляв, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні перебувають у процесі приєднання.

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