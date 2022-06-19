У Львові горить церква московського патріархату

Ввечері 19 червня у Сихівському районі Львова загорівся храм святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Пожежа виникла близько 22:45 год. На місце прибули рятувальники та поліція. О 23:19 год. пожежу локалізували, наразі надзвичайники розбирають дах та проводять роботи з проливки конструкцій.

В ГУ ДСНС Львівщини повідомили, що вогонь виник під шаром покрівельного матеріалу, сама ж покрівля храму непошкоджена. До ліквідації займання залучили 20 рятувальників та чотири спецавтомобілі.

Зазначимо, що в травні невідомі залили монтажною піною вхідні двері цього храму, а також залишили на стінах написи: «русня не люди», «чорти ФСБ» та «дім путіна».

Як повідомляв Львівський портал, храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89 звели незаконно. Земельний конфлікт між конфесіями тут тягнеться ще з кінця 90-х.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал, ДСНС