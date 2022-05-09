У Львові залили монтажною піною вхідні двері церкви УПЦ МП

У Львові невідомі залили монтажною піною вхідні двері храму святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату. Про це Львівському порталу повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

Зазначається, що 8 травня, у Неділю жінок-мироносиць, парафіяни Свято-Володимирського храму не змогли потрапити всередину храму на Богослужіння, оскільки вхідні двері були залиті монтажною піною.

Невідомі особи також залишили на стінах харму численні написи: «русня не люди», «чорти ФСБ» та «дім путіна». Настоятель храму отець Володимир викликав поліцію.

Зазначимо, що храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на проспекті Червоної Калини, 89 звели незаконно. Земельний конфлікт між конфесіями тут тягнеться ще з кінця 90-х.

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Фото: Facebook/Перший Козацький