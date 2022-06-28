На території Львівського району заборонили діяльність УПЦ МП

Львівська районна рада ухвалила рішення про заборону діяльності московської церкви на території району. Про це Львівському порталу повідомила заступниця голови Львівської райради Марта Ільчишин

Так, у вівторок, 28 червня, на засіданні районна рада заборонила діяльність УПЦ МП та дала можливість впродовж двох тижнів перейти до Православної церкви України.

«Діяльність московського патріархату упродовж багатьох років підривала територіальну цілісність України, а сьогодні – відкрито підтримує геноцид української нації й несе пряму загрозу існуванню України. Саме тому її подальше існування та діяльність в Україні є неприпустимою», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, депутати звернулися до Верховної Ради з вимогою ухвалити Закон про заборону московського патріархату на всій території України.