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На території Львівського району заборонили діяльність УПЦ МП

Анастасія Диняк

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Львівська районна рада ухвалила рішення про заборону діяльності московської церкви на території району. Про це Львівському порталу повідомила заступниця голови Львівської райради Марта Ільчишин

Так, у вівторок, 28 червня, на засіданні районна рада заборонила діяльність УПЦ МП та дала можливість впродовж двох тижнів перейти до Православної церкви України.

«Діяльність московського патріархату упродовж багатьох років підривала територіальну цілісність України, а сьогодні – відкрито підтримує геноцид української нації й несе пряму загрозу існуванню України. Саме тому її подальше існування та діяльність в Україні є неприпустимою», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, депутати звернулися до Верховної Ради з вимогою ухвалити Закон про заборону московського патріархату на всій території України.

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