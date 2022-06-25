Масовими ракетними ударами рф знову хоче втягнути Білорусь у війну, – розвідка

Ракетні удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягнення Білорусі у війну проти України. Про це йдеться у Facebook головного управліня розвідки Міноборони України.

У повідомленні йдеться, що вночі 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.

«Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

«Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника», – заявляє розвідка.

Нагадуємо, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. З території Білорусі випустили 20 ракет. Також російські війська випустили по Житомирській області близько 30 ракет. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Зазначимо, що напередодні в Міноборони говорили, що в білорусі створюють Південне оперативне командування, яке має збільшити чисельність її збройних сил на понад 20 тисяч осіб. Тому в білорусі проводять рекрутингову кампанію, даних про мобілізацію в українському оборонному відомстві немає.

Разом із тим у прикордонних з Україною районах білоруси розміщують дерев’яні муляжі танків, аби продемонструвати свою присутність.

Додамо також, що керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

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