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рф випустила 20 ракет по Чернігівщині, – ОК «Північ»

Ольга Денисяка

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Зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. З території Білорусі випустили 20 ракет. Про це йдеться в Телеграмі Оперативного командування «Північ».

росія атакувала Чернігівщину близько 05:00 год. З території Білорусі з літаків та землі випустили 20 ракет по селищу Десна. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Однак відомо про руйнування об’єктів інфраструктури.

«Сьогодні, 25 червня, близько 05:00 год. Чернігівська область знала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та із землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо руйнування об’єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодою. Укотре нагадуємо не публікувати фото та відео «прильотів», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що зранку 25 червня російські війська випустили по Житомирській області близько 30 ракет. Внаслідок удару загинув військовий.

Також Львівський портал повідомляв, що окупанти завдали  ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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