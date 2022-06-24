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Кремль планує теракти в Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України, – розвідка

Ольга Денисяка

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Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Про це йдеться в Телеграмі головного управління розвідки Міноборони України.

За отриманими даними, рф спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об’єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління рф і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі.

«Буде використаний сценарій аналогічний застосованому в росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби рф організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних «чеченських бойовиків». Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об’єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи», – заявляє розвідка.

За даними розвідки, це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі». Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні. Маючи цю інформацію, офіцери Білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні в Міноборони говорили, що в білорусі створюють Південне оперативне командування, яке має збільшити чисельність її збройних сил на понад 20 тисяч осіб. Тому в білорусі проводять рекрутингову кампанію, даних про мобілізацію в українському оборонному відомстві немає.

Разом із тим у прикордонних з Україною районах білоруси розміщують дерев’яні муляжі танків, аби продемонструвати свою присутність.

Додамо також, що керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

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