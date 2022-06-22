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Розвідка не бачить жодної загрози вторгнення армії Білорусі

Андрій Котенський

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Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. Про це він заявив під час телемарафону, пише Українська правда.

«На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем.

У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з’являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії», – сказав Кирило Буданов.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у прикордонних з Україною районах білорусь розміщує муляжі танків та тримає до семи своїх батальйонів.

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