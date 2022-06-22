У прикордонних з Україною районах білорусь розміщує муляжі танків

У районах на кордоні з Україною білоруси розміщують дерев’яні муляжі танків. Про це під час брифінгу 22 червня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Про те, скільки таких муляжів танків зафіксували на кордоні з білоруссю, Олександр Мотузяник не уточнив. Втім на його думку, підрозділи збройних сил білорусі це роблять «з метою «проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності».

Також речник Міноборони додав, що ситуація на Волинському і Поліському напрямках суттєвих змін не зазнала, втім загроза ракетних ударів із території білорусі нікуди не зникла.

«Визначені підрозділи білоруської армії у складі до 7 батальйонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення українсько-білоруського кордону у Брестській і Гомельській областях. Основні зусилля білоруські військові зосередили там на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, а також на охороні ділянки державного кордону. При цьому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби», – сказав Олександр Мотузяник.

Водночас у білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил. За словами Мотузяника, навчання триватимуть орієнтовно до 25 червня.

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