росія випустила по Житомирщині близько 30 ракет: загинув військовий

Зранку 25 червня російські війська випустили по Житомирській області близько 30 ракет. Внаслідок удару загинув військовий. Про це в Телеграмі повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За інформацією голови ОВА, рф атакувала Житомирщину близько 04:15 год. Загалом випустили орієнтовно 30 ракет. Один військовий загинув та ще один отримав поранення.

«Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення», – заявив Віталій Бунечко.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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