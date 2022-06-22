Даних про мобілізацію у білорусі поки немає, – Міноборони

У Міністерстві оборони України кажуть, що не мають відомостей, які б підтверджували проведення повноцінної мобілізації до збройних сил республіки білорусь. Про це під час брифінгу 22 червня повідомив речник відомства Олександр Мотузяник.

«Згідно з оголошеним курсом білоруської влади станом на сьогодні там створюють так зване Південне оперативне командування, що передбачає збільшення чисельності збройних сил на понад 20 тисяч осіб. У зв’язку з цим у білорусі проводять рекрутингову кампанію. Відомостей, що йде мобілізація, у нас немає», – сказав він.

Водночас Олександр Мотузяник наголосив, що мобілізацію в країні проводять при оголошенні військового стану. Його у білорусі не вводили.

Зазначимо, що рекрут – найнижче військове звання у збройних силах деяких держав, а також особа, прийнята на військову службу відповідно до військової повинності або найму. Таке звання зазвичай означає, що особа не пройшла повний курс військової підготовки.

Разом із тим у білорусі перебуває частина російських військ, розгорнуті тактично-ракетні комплекси типу «Іскандер». Тому загроза завдання ракетних ударів звідти по території України все ще зберігається.

Речник Міноборони додав також, що в білорусі триває перевірка бойової готовності збройних сил. Такі навчання триватимуть орієнтовно до 25 червня.

Нагадаємо, у прикордонних з Україною районах білоруси розміщують дерев’яні муляжі танків, аби продемонструвати свою присутність.

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