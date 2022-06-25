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рф обстріляла ракетами військовий об'єкт на Яворівщині: є поранені

Ольга Денисяка

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Зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Про це у відеозверненні у Facebook заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією голови ОВА, близько 04:00 год. росія випустила по території Львівщини шість ракет. Запускали їх з акваторії Чорного моря. Дві ракети вдалось збити, а чотири влучили в об’єкт військової інфраструктури в Яворівському районі Львівщини.

Максим Козицький також повідомив, що внаслідок удару постраждали четверо людей. Один потерпілий перебуває в стані середньої важкості, троє – в легкому. Всіх постраждалих госпіталізували.

Як повідомляв Львівський портал, за чотири місяці від початку повномасштабного вторгнення росії над Львіщвиною збили 24 крилаті ракети та 11 безпілотників.

Востаннє росія атакувала Львівщину 14 червня. Тоді наші сили протиповітряної оборони збили ракету, ймовірно «Калібр». Уламки впали на цегельню у Золочеві. Також були пошкоджені 26 житлових об’єктів, 3 об’єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі. Постраждали шестеро людей, серед них однорічний хлопчик. Усіх скерували на амбулаторне лікування.

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