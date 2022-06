Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата

Європарламент проголосував за резолюцію про підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Про це повідомив депутат Європарламенту Володимир Більчик у Twitter.

Так, Європарламент переважною більшістю голосів підтримав відповідну резолюцію. «За» проголосували 529 депутатів, «проти» 45 ще 14 – утрималися.

Європарламент закликає глави держав і урядів ЄС, які беруть участь у саміті негайно надати Україні та Молдові статус кандидата до Євросоюзу. Також у резолюції йдеться, що статус кандидата зможе отримати й Грузія, коли її уряд виконає усе для цього необхідне.

The @Europarl_EN overwhelmingly adopts its Resolution on Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia: the outcome of the vote speaks for itself.

Clear signal of support to candidacy status for Ukraine & Moldova ahead of today’s EUCO. pic.twitter.com/8Z0G2gR8NZ

— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) June 23, 2022