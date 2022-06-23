В України хороші шанси на отримання кандидатства в члени ЄС, – президент Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель на початку саміту ЄС заявив, що Україна має високі шанси отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це пише Суспільне.

Так, Шарль Мішель наголосив, що Україна, як і Молдова, ймовірно отримає статус кандидата.

«Це геополітичний вибір. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові», – сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 23 червня, розпочався дводенний саміт головними темами на якому будуть російське вторгнення на територію України та надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидатів на членство в ЄС.

Окрім того, європейські лідери обговорять російсько-українську війну та подальшу допомогу Україні.

Зауважимо, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Нещодавно надання кандидатського статусу Україні вже підтримав Європарламент.

Згодом у своєму Twitter‘i Урсула фон дер Ляєн так прокоментувала рішення Єврокомісії: «Українці готові помирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією».